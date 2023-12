È ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, il 45enne che nella giornata di sabato si è schiantato contro un muro con un kart. A riportare la notizia i quotidiani locali. L'incidente si è verificato a Città di Castello. L'uomo è stato portato in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Perugia.