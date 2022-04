Incidente in Giordania, Marta e Cristina arrivate a Perugia: trasferite in terapia intensiva

Il volo di Stato dell'Aeronautica militare è atterrato a Sant'Egidio intorno alle 20.30. A bordo Marta Orsini e Cristina de Propris, le due ragazze rimaste coinvolte nell'incidente in cui ha perso la vita Lucia Menghini. Una tragedia durante la vacanza in Giordania.

Le due ragazze, come Lucia anestetiste tirocinanti, nel tamponamento in cui ha perso la vita la loro amica 31enne, sono rimaste ferite in maniera grave. Subito ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Amman, sono state riportate in Italia non appena le loro condizioni di salute lo hanno permesso. Una lunga giornata iniziata questa mattina con il volo partito da Ciampino con a bordo l’equipe sanitaria del Santa Maria della Misericordia, guidata dal professor Edoardo De Robertis, direttore della struttura complessa di Terapia Intensiva e della Scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione.

L’equipe è composta, oltre che dal professor De Robertis, da un altro medico e due infermieri. Quindi il rientro in serata, dopo uno scalo tecnico a Roma, allo scalo internazionale San Francesco, dove ad attendere c'erano parenti e amici. Dopo circa un'ora dall'atterraggio, le due dottoresse hanno lasciato la pista a bordo di due ambulanze, dirette in ospedale dove proseguiranno la degenza. Sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva.