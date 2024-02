Drammatico incidente sulla Perugia-Ancona, Libero muore a 79 anni

Nel drammatico incidente lungo la Perugia-Ancona del 7 febbraio, riporta il Resto del Carlino, è morto Libero Campodonico, noto avvocato originario di Serra San Quirico, nelle Marche. Secondo quanto riportato dal quotidiano aveva 79 anni e viveva a Perugia con sua moglie, ma tornava spesso al paese di origine. L'avvocato è morto nello schianto contro l'auto medica: inutili tutti i tentativi di soccorso.

"Libero aveva qui le sue radici- ricorda il sindaco di Serra San Quirico, Tommaso Borri - . Serra era la sua casa anche se viveva a Perugia. Faceva il pendolare tra la sua casa a Serra San Quirico e Perugia di cui era originaria la moglie. Era quasi mio coetaneo aveva un anno più di me e ci siamo visti prima di Natale è venuto in Comune per una questione di suo interesse e nell’occasione mi ha detto che avrebbe voluto donare un pezzo di terreno che si trova sopra casa sua al Comune, al parco Gola della Rossa. Purtroppo non c’è stato tempo. Ci siamo detti che non era urgente e abbiamo detto: ‘Tanto viene in tempo’. Così non è stato purtroppo. Una perdita che mi sconvolge. Libero che era un grande appassionato della natura, ha lavorato a Perugia e Recanati con il suo amico Roberto Morbidelli ma tornava periodicamente a Serra dove erano le sue radici".