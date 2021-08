FOTONOTIZIA - Frontale tra auto sulla E45 ad Umbertide, due feriti

Un incidente frontale si è verificato in tarda mattina sulla E45 all'altezza di Umbertide. Le deu vettura si sono scontrate nel tratto in cui si viaggia su un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione. Due le persone rimaste ferite in maniera lievie. Sul posto i Vigili del fuoco, Polizia stradale e il carro attrezzi per liberare la corsia di marcia. Si sono registrati disagi e rallentamenti con la E45 bloccata in quel tratto e il traffico dirottato sulla viabilità ordinaria.