Frontale tra due auto lungo la provinciale a San Martino in Campo: due persone in ospedale

Una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta per un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 403 (in via delle Fascine).

Due le vetture coinvolte con entrambi i conducenti trasferiti al Pronto soccorso per accertamenti e cure.

Una delle auto è rimasta in mezzo alla carreggiata, mentre la seconda è finita fuori strada, rimanendo in bilico sul margine del fosso che costeggia la provinciale.

