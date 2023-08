Schianto tra due auto, soccorsi in azione: un ferito in gravi condizioni

Incidente lungo la Flaminia intorno alle 18.30 di domenica 27 agosto. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra le uscite di Foligno. Sul posto vigili del fuoco, due ambulanze e la polizia stradale. Il 118 ha soccorso un ferito che secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe in gravi condizioni. Sette le persone coinvolte nell'incidente.