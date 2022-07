Nocera Umbra, incidente lungo la Flaminia: auto si rovescia sul fianco, due bambini portati in ospedale

Nuovo incidente in Umbria nella giornata di giovedì 14 luglio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri un'auto si è rovesciata sul fianco alle porte di Nocera Umbra, lungo la Flaminia. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, i vigili del fuoco e il 118.

A bordo dell'auto anche due bambini di 6 e 12 anni. I genitori e i due figli sono stati portati all'ospedale di Foligno per accertamenti.

Nella mattinata di giovedì 14 luglio si sono verificati altri due incidenti. Lungo la Flaminia, all'altezza dello svincolo per la superstrada Foligno-Civitanova, un furgoncino e un camion si sono scontrati. Il Doblò si è ribaltato. Soccorsi in azione, ma la conducente del mezzo è uscita illesa dall'incidente.

Lungo la Centrale Umbra all'altezza dello svincolo di Foligno, si è verificato un altro incidente in cui ha perso la vita un 35enne. La superstrada è stata riaperta al traffico dopo ore. La dinamica del tragico schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.

Nel primo pomeriggio, lungo l'autostrada A1, si è verificato un maxi tamponamento tra auto e mezzi pesanti.