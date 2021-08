Grave incidente lungo la Flaminia, schianto tra due auto: un morto e due feriti gravi

Incidente lungo la Flaminia nel primo pomeriggio di venerdì 13 agosto. Lo schianto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è verificato tra Gaifana e Nocera Umbra intorno alle 16. Due le auto coinvolte.

Soccorsi in azione: sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118 con due ambulanze e due elisoccorso. I mezzi sono distrutti. La strada è stata chiusa al traffico.

AGGIORNAMENTO ORE 17.43 - Il bilancio dell'incidente, secondo l'Azienda ospedaliera di Perugia, è di un morto e due feriti gravi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Perugia e all'ospedale di Terni.

Sempre nella giornata di venerdì 13 agosto un'auto si è schiantata contro un guardrail tra Assisi e Petrignano e un'altra è finita in un fosso nel comune di Magione.