Ubraico alla guida provoca un incidente e manda in ospedale due persone: denunciato e patente ritirata

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello, hanno denunciato un 49enne del posto che ieri sera, alla guida della propria autovettura, a San Maiano, ha parzialmente invaso l’opposta corsia di marcia andando a collidere violentemente con un’autovettura proveniente in senso opposto, a bordo della quale si trovava una coppia di sessantenni.

I Carabinieri intervenuti assieme a personale del 118, hanno effettuato i rilievi, chiedendo gli accertamenti sulle persone rimaste ferite.

Il 49enne, subito dimesso dopo le prime cure, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di circa 6 volte il massimo consentito.

La coppia dell’altra auto, resta al momento ricoverata.

Nei confronti del 49enne, oltre alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.