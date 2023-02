Incidente tra auto e camion sulla rampa del raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tilt

Incidente tra un'auto e un camion sulla rampa di innesto tra la E45 e il raccordo Perugia-Bettole. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sono feriti. L'auto è rimasta incastrata tra il mezzo pesante e il guardrail, ma il conducente è riuscito a uscirne illeso.

Lungo la E45, spiega Anas, "è temporaneamente chiusa per un incidente la rampa di innesto sul raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni, per il traffico proveniente da Cesena in direzione Perugia/Firenze. In alternativa è possibile proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo successivo".