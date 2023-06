Incidente tra auto, moto e camion sulla E45: 19enne in terapia intensiva

Incidente sulla E45 nel pomeriggio di martedì 20 giugno. Per cause in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrati. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un camion. Feriti padre e figlia che viaggiavano a bordo della moto. Sul posto 118 e vigili del fuoco.

La ragazza al momento è ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in terapia intensiva con prognosi riservata.