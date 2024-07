Incidente lungo la E45 nel pomeriggio di domenica 14 luglio. Per cause in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati lungo la superstrada all'altezza di Todi. I conducenti sono rimasti feriti nell'impatto: soccorsi dal 118 e portati all'ospedale di Pantalla per gli accertamenti del caso. Problemi alla viabilità e traffico in tilt per diverso tempo.