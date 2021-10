E45, incidente a Ponte San Giovanni: camion in bilico sul cavalcavia, traffico in tilt

Traffico in tilt intorno a Perugia a causa dell'incidente che si è verificato a Ponte San Giovanni, lungo la E45, nel primo pomeriggio di venerdì 22 ottobre. Un camion ha sfondato il guard rail della superstrada rimanendo in bilico sopra al sottopasso. L'autotreno è stato recuperato dai vigili del fuoco e la superstrada è stata riaperta intorno alle 18, anche se resta chiusa la corsia di marcia per ripristinare le barriere distrutte dal mezzo pesante.

Rallentamenti e code chilometriche sul raccordo Perugia-Bettolle, lungo la “Centrale Umbra” e sulla viabilità secondaria di Perugia.