Incidente tra auto e moto lungo la E45, donna in codice rosso in ospedale

Schianto tra un'auto e una moto lungo la E45 nella mattinata del 22 settembre. L'incidente, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato all'altezza di Montone, in direzione Perugia, intorno alle 11.45. Il bilancio è di tre feriti: due codici gialli, trasportati all'ospedale di Città di Castello, e un codice rosso. La donna di 62 anni è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e soccorsa dai medici della Radiologia del Pronto Soccorso e dal dottor Gianfranco Ranciati. Secondo quanto spiegato dall'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera presenta varie fratture e le sue condizioni sono definite gravi, anche se non è in pericolo di vita. La 62enne dovrà essere operata nelle prossime ore.

