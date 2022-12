Incidente lungo la E45, all'altezza di Pontenuovo di Torgiano, in direzione Perugia, nel tardo pomeriggio di giovedì primo dicembre. Per cause in fase di accertamento un'auto e due furgoni si sono scontrati. Il bilancio è di tre feriti, soccorsi dall'ambulanza. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118.