Tamponamento lungo la E45 a Perugia, tre veicoli coinvolti

L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo di San Martino in Campo, al momento non risultano feriti. Anas e forze dell'ordine al lavoro per ripristinare la viabilità

È di tre auto coinvolte, il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina all’altezza dello svincolo di San Martino in Campo, lungo la superstrada E45 in direzione Ravenna. Al momento, nessuno degli occupanti a bordo è rimasto ferito e sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. I rilievi sono in corso per accertare la dinamica del tamponamento tra le vetture coinvolte. Intervenuti anche i vigili del fuoco della centrale di Madonna Alta.

In una nota, l’Anas informava che il traffico è provvisoriamente bloccato sulla strada statale 3 bis “Tiberina”, al km 63,000 nei pressi di Perugia.