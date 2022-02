Il minivan esce di strada, tre disabili morti nell'incidente: autista condannata

Una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per la donna che era al volante del minivan nel quale morirono tre disabili. Accusata di omicidio stradale plurimo l'operatrice socio sanitaria, una quarantenne di origini rumene e residente a Castiglione del Lago, aveva chiesto di essere processata con rito abbreviato.

Ieri il giudice Giulia Soldini ha pronunciato la sentenza. Una condanna che è stata inferiore a quanto richiesto dal pm Marco Dioni, ovvero 3 anni e 4 mesi, perché il giudice ha riconosciuto l'attenuante del concorso di cause esterne.

Il terribile incidente avvenne il 2 marzo del 2020 lungo la provinciale 28 Siena-Cortona. Erano le 20 circa e il minivan era in viaggio per rientrare a Villa Mimosa, la residenza assistenziale che si trova a Ferretto, quando il veicolo uscì fuori strada finendo prima contro un albero e poi in fossetta.

Due passeggeri morirono sul colpo, il terzo durante i primi soccorsi: si chiamavano Selene Foschi, 43 anni di Livorno, Luigi Romano, 45, di Firenze ma originario di Napoli, e Ivan Osmeri, 45, di Passignano sul Trasimeno. Anche la donna al volante rimase ferita.

La 40enne, oss di professione, è anche parte offesa in un secondo fascicolo. Questa volta i giudici sono chiamati a chiarire le perplessità sul fatto che la donna si trovasse a ricoprire il duplice compito di autista e accompagnatrice di sette pazienti psichiatrici, senza avere il supporto di altri operatori.