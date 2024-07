Schianto nella notte, soccorsi in azione

Incidente nella tarda serata di domenica 30 giugno a Gubbio, lungo la Contessa. Per cause in fase di accertamento un'auto si è ribaltata. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Le due donne a bordo del mezzo rimaste ferite: una è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e portata in codice rosso all'ospedale di Perugia; l'altra è stata soccorsa e portata all'ospedale di Umbertide.

Notizia in aggiornamento