Ciclista finisce in un dirupo: portato in ospedale in elicottero

Incidente nella mattinata di domenica 17 settembre per un ciclista finito in un dirupo. L’uomo, 67 anni, in sella a una e-bike, è stato soccorso in località Fogliano.

All’arrivo dei vigili del fuoco di Spoleto il ciclista si trovava a testa in giù da circa mezz’ora. Era in condizioni buone ma, viste le patologie cardiopolmonari, il personale 118 ha ritenuto opportuno portarlo in elicottero all’ospedale Santa Maria di Terni.

Il 67enne è stato recuperato in collaborazione con il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.