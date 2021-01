Incidente lungo la Centrale Umbra, autocisterna si ribalta: strada chiusa

Incidente lungo la Centrale Umbra nella mattinata di lunedì 11 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale un'autocisterna si è ribaltata. Sul posto anche i vigili del fuoco. Come spiega Anas "la strada statale 75 “Centrale Umbra” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Cannara e Rivotorto, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 18. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria adiacente. I veicoli in direzione Foligno vengono deviati con uscita obbligatori allo svincolo di Rivotorto e rientro a Cannara, mentre per chi viaggia in direzione Perugia l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Cannara con rientro allo svincolo Assisi/Viole".