Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel campo: soccorsi in azione

Incidente a Castiglione del Lago nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto è finita nel campo a lato della strada regionale 142, in direzione del raccordo Perugia-Bettolle, e si è ribaltata. L'allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. Un ferito estratto dalle lamiere e soccorso dall'ambulanza.