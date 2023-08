Incidente tra Monteleone di Spoleto e Cascia nella mattinata di martedì 22 agosto. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Soccorsi in azione.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. In volo anche l'elisoccorso. Un ferito è stato portato in elicottero all'ospedale di Perugia, tre sono stati trasportati a Spoleto.