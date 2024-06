Incidente all'alba di sabato 8 giugno a vocabolo Santa Croce, nel comune di Cannara. Per cause in fase di accertamento un'auto è finita fuori strada e dentro a un fosso. Nel veicolo, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, tre ragazze. Una è rimasta incastrata nell'auto ribaltata. Non sarebbero in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento