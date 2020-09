Gubbio, incidente a Camporeggiano: 40enne in ospedale

Incidente a Camporeggiano, nel comune di Gubbio, nella mattinata di venerdì 25 settembre. Un camion e un furgone, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Gubbio, si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Un 40enne residente a Bagno di Romagna è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La strada è stata chiusa al traffico per i soccorsi e i rilievi dell'incidente.

La nota di Anas - "È provvisoriamente chiusa al traffico, a causa di un incidente, la strada statale 219 “Di Gubbio e Pian D’Assino” a Gubbio, in corrispondenza del km 35.6, in entrambe le direzioni. L’impatto tra un furgone e un mezzo pesante, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato un ferito. Sul posto sono presenti gli operatori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità".