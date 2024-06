Drammatico incidente: 58enne muore nello schianto

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 24 giugno a Bettona. Il bilancio, drammatico, è di un morto e di un ferito trasportato in codice rosso in ospedale. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti una donna di 58 anni è deceduta sul colpo. Il marito, 61 anni, è stato portato in elicottero al Santa Maria della Misericordia.