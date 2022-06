Umbria, drammatico incidente: schianto tra auto e tir, muore una donna

Incidente stradale mortale nella prima mattinata di oggi, 15 giugno, lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole, in direzione nord tra Orvieto e Fabro.

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia stradale, intervenuta sul posto, una persona è deceduta e tre sono state trasportate all’ospedale di Orvieto. I rilievi parlano di un tamponamento che ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante.

La vittima è una donna 70enne di origini calabresi che viaggiava nell’auto assieme ai famigliari. I tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Orvieto per accertamenti ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Lunghe code, fino a sei chilometri, si sono formate nell’area interessata dall’incidente: il personale di Autostrade sta gestendo la viabilità. L’uscita consigliata è Orvieto per chi viaggia in direzione nord e Fabro per chi è diretto a sud.