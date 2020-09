Sbanda con l'auto e finisce contro due case, 23enne ricoverato in ospedale con traumi e fratture

Sbanda con l'auto e finisce contro due case. E' avvenuto ieri sera, nel territorio di Umbertide. Alla guida della vettura un 23enne di nazionalità marocchina che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura, un’Audi A3, andando a colpire la scala di un’abitazione e terminando la propria corsa contro la ringhiera di un’altra casa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Umbertide, assieme ai Vigili del fuoco di Città di Castello e ai sanitari del 118 di Umbertide.

Trasportato presso l’ospedale di Città di Castello, il giovane è stato ricoverato con prognosi riservata a causa di numerosi traumi, fratture ed emorragie. Dai primi accertamenti è emerso che il giovane non era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.