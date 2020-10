Scontro tra due autovetture in via delle Crocerossine, signora ferita e portata all'ospedale di Città di Castello

Incidente questa mattina, intorno alle ore 10 in via delle Crocerossine a Città di Castello tra due autovetture.

Un'autovettura Citroën, condotta da una donna, uscendo dal distributore e procedendo in direzione dell'ospedale, si è scontrata con una Fiat Panda, condotta da un uomo, che percorreva via delle Crocerossine in direzione opposta, verso la zona industriale.

La conducente della Citroën è stata soccors e accompagnata in ospedale dal 118.

Sul posto per i rilievi la Polizia municipale tifernate.