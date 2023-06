Perugia, incidente tra auto e moto: centauro in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il motociclista 52enne rimasto coinvolto in un incidente stradale tra Pila e San Martino in Colle nel pomeriggio di domenica 25 giugno.

Per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Perugia lo schianto ha coinvolto la moto condotta dal 52enne e un'auto guidata da un 83enne.