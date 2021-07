Città di Castello, mezzo agricolo perde il carico di grano: auto finisce nel fosso

Incidente a Città dei Castello nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio. Un'aut, condotta da una donna, è finita fuori strada lungo la via Aretina a causa della presenza sulla carreggiata di grano perso da una macchina agricola per duecento metri di strada.

Due pattuglie della polizia municipale sono intervenute per effettuare i rilievi di legge e per regolare il traffico. Illesa la conducente. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un'ora, il tempo necessario per i rilievi e la bonifica della sede stradale.