Incidente nel pomeriggio di mercoledì 26 maggio nella zona di Magione. Un'auto e una moto - per cause ancora in fase di accertamento - si sono scontrate. Il centauro, un uomo di 63 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorritori del 118.