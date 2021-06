Fuori strada all'alba con l'auto, una persona ferita a Città di Castello

Il conducente trasportato in ospedale dal 118 con traumi alle gambe

La squadra dei Vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta per un incidente stradale in località Morra intorno alle ore 5.15 di oggi per una vettura coricata su un fianco e finiata dentro ad un fosso.

I Vigili del fuoco hanno estratto il conducente che ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è stato soccorso e trasportato del 118 in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti.