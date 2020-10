Incidente tra un'auto e un camion, due feriti: strada Tre Valli Umbre chiusa al traffico

Incidente lungo la Tre Valli Umbre nella mattinata di giovedì 15 ottobre tra un'auto e un camion. La strada è chiusa al traffico per i soccorsi. Il bilancio dell'incidente è di due feriti, soccorsi dall'ambulanza. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota di Anas - "Sulla strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 24,000, nei pressi di Norcia in provincia di Perugia, a causa di un incidente. Il traffico è temporaneamente deviato con indicazioni in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile".