Incidente nel comune di Castiglione del Lago nel pomeriggio di domenica 22 agosto. Intorno alle 17 a Sanfatucchio, per cause ancora in fase di accertamento, un camion si è schiantato contro il cancello di una casa e ha colpito una colonnina del gas. Sul posto i vigili del fuoco. Il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo.