Incidente lungo la provinciale della Baucca nella giornata di lunedì 25 settembre. Per cause in fase di accertamento un pick-up si è ribaltato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale di Città di Castello. Fortunatamente non si registrano feriti: secondo quanto riportato dai vigili del fuoco il conducente è uscito illeso dal mezzo ribaltato.