Ubriaco alla guida, si scontra con tre auto e poi rifiuta l'alcol test: denunciato

Denuncia a piede libero per un 40enne di Città di Castello, che nella serata di ieri (giovedì 13 maggio) ha perso il controllo della propria auto andando a scontrarsi con altri tre veicoli in viale Diaz senza per fortuna causare feriti.

Giunti sul posto i carabinieri della stazione tifernate, l'uomo ha accettato di sottoporsi alla prima prova con etilometro ma dopo che il risultato ne ha segnalato un tasso alcolemico superiore di oltre sei volte il limite massimo consentito, ha poi rifiutato di sottoporsi alla successiva prova di conferma.

A quel punto i militari, in relazione alla sua grave e pericolosa condotta di guida, hanno fatto scattare la denuncia per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico e proceduto all'immediato ritiro della patente oltre che al sequestro dell'auto.