Drammatico incidente, Catia muore a 57 anni

Incidente nel primo pomeriggio di sabato 22 giugno. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate lungo la Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino. Nell'impatto è morta Catia Calisti, 57 anni, residente a Gualdo Tadino.

Nell'incidente sono rimaste ferite anche una donna di 70 anni residente a Roma e una di 50 anni, anche lei residente a Roma. Una è stata trasportata all'ospedale di Perugia in codice rosso, mentre la seconda è stata trasportata all'ospedale di Foligno.

AGGIORNAMENO - ORE 18,21 - Catia Calisti, deceduta nello scontro frontale di oggi sulla Flaminia tra Gualdo e Nocera Umbra, era molto conosciuta e amata a Gualdo Tadino. Dalla sua frazione di Grello si era fatta notare oltre che per la bellezza mediterranea (carnagione scura e chioma corvina) per le sue grandi doti di presentatrice ma soprattutto di cantante.

Talmente brava che si fece notare da alcuni manager della Rai ottenendo l'occasione della vita: una selezione a Roma per poter partecipare ad una trasmissione di prima punta sulla rete ammiraglia condotta da Pippo Baudo. E a quella trasmissione erano gli anni di Fantastico 6 - 1985 - con super-Baudo imperante in cui tra l'altro venne lanciata Lorella Cuccarini. La mora e la bionda per dirla con il gergo di quei tempi. Catia si distinse per il canto e la capacità di gestire la sua presenza sul palco. Spettacolare il suo duetto con Anna Oxa con "una canzone da poco".

Dopo questa esperienza e alcuni 45 giri, Catia pur bravissima ritornò lentamente in provincia, un po' di musica, spettacoli, sagre, apparizioni tv fino ad un ritorno ad una vita normale e appagante, sempre coccolata e amata dai suoi concittadini. Il terribile schianto di oggi sulla nuova Flaminia ha profondamente turbato la comunità di Gualdo Tadino e della sua frazione di Grello che questa sera erano in festa: la cena dei 100 giorni ai Giochi de le Porte in piazza e la festa del Fuoco. Per la prima si è deciso di non annullarla ma non ci sarà la musica, per la seconda il destino sembra già scritto ma per il momento non c'è nulla di ufficiale.