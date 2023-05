INCHIESTA Case in affitto sempre più rare. Il boom del turismo spinge verso B&B: più guadagni e meno rischi

Lavoratori, studenti e famiglie a Perugia, come nel resto d’Italia, dopo la pandemia da Covid- 19 faticano a trovare una casa da poter affittare. Da settembre 2022 gli equilibri immobiliari hanno subito una variazione, non solo per quanto riguarda l’aumento dei costi, ma anche per la mancanza di immobili. Perugia rispetto alla media italiana non ha prezzi d’affitto troppo alti, il 23% in più dei prezzi medi di Reggio Calabria che sono i più bassi e il 70% in meno rispetto a quelli di Firenze che

sono i più alti. Considerando il canone concordato, secondo i dati di immobiliare.it ad aprile 2023, per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,88 al mese per metro quadro, ad esempio per un appartamento di 60 mq vengono chiesti circa 470 euro spese escluse, con un aumento del canone del 6,06% rispetto a Aprile 2022.

Come raccontano nell’agenzia Quality Living Immobiliare, del centro storico di Perugia, i prezzi delle camere sono aumentati di quasi € 100 rispetto agli anni passati, e nel mese di novembre 2022 quelle rimaste libere sono state affittate a un prezzo maggioritario agli studenti, disposti a pagare qualsiasi cifra pur di poter rimanere in città e seguire le lezioni universitarie. Questo vale solo per coloro i quali potevano permetterselo, per lo più studenti stranieri, tedeschi o inglesi, con budget diverso dagli italiani. La zona più ricercata per vivere è il centro storico della città, con le quotazioni più alte, complessivi tra affitto e vendita. Le altre località con più annunci pubblicati sono Madonna Alta, Stazione, Elce, Prepo, San Sisto, Monteluce e Ponte San Giovanni. Però, vivere fuori dal centro storico significa essere escluso dalla vita sociale e culturale della città, soprattutto se non si è automuniti.

Come di consueto i fattori che portano a questa problematica si intrecciano fra loro. Le città hanno ripreso a vivere, molti lavoratori hanno smesso di utilizzare la modalità smart working e gli studenti sono tornati a essere fuori sede, abbandonando la didattica a distanza. Inoltre, subito dopo la pandemia, c’è stata una svolta dell’ecosistema turistico che ha registrato un flusso maggiore rispetto al 2021, senza però superare i numeri precedenti alla pandemia, con un netto cambio di preferenze a favore di soggiorni brevi, di massimo tre notti.

Questo dato positivo ha portato molti proprietari a convertire gli affitti di lunga durata in brevi, optando per la trasformazione di un appartamento in un b&b e privando di fatto il mercato di diversi immobili. L’agenzia Quality Living Immobiliare e il Franchising Immobiliare Mediocasa, confermano la tendenza per i Bed and breakfast, portata avanti soprattutto dai giovani molto interessati a seguire questo business.

Con il boom di turisti e il rilancio dell'aeroporto Perugia è facile intuire che cresce la richiesta di B&B e affitta-camere. E che la domanda permette di fare affari sicuri, tutto l'anno, guadagnando due-tre volte l'affitto medio per immobili come monolocale, bilocali e trilocali (fino ad oggi, in centro, abitati da studenti). Per i proprietari dunque i margini di guadagno sono potenzialmente più elevati con la formula di dimora per turisti. Se il prezzo di una camera era più o meno di 200 euro mensili, oggi circa duecento euro è il prezzo che si guadagna affittando quello stesso spazio anche solo per il fine settimana. Perciò con un appartamento

composto da tre camere il guadagno mensile varia intorno ad un minimo di 800 euro (solo i fine settimana, senza contare che la richiesta estiva è 7 giorni 7) rispetto ad un affitto di 500 euro. In aggiunta il rischio di morosità è praticamente nullo visto che i turisti pagano prima del loro soggiorno.A occuparsi di questa forma di business sono soprattutto i giovani proprietari pronti a farne una professione e diventare property manager professionisti, occupandosi di ogni aspetto della trattativa.

Come ricorda Lorenzo Marchesi, titolare del Franchising Immobiliare Mediocasa: “La crisi abitativa non colpisce solo gli studenti, ma tutti coloro i quali voglio affittare” e proprio come gli studenti anche lui sostiene la necessità di soluzioni abitative predisposte a offrire un posto letto per gli Universitari.

La crisi abitativa squilla forte al telefono delle agenzie immobiliari che, dieci minuti dopo aver pubblicato l’annuncio di una casa, sono sommerse dalle telefonate di possibili acquirenti. E' chiaro che serve anche una nuova politica dell'alloggio universitario e per le giovani coppie che riguarda il pubblico, Regione e Comune, per evitare un tracollo di iscrizioni per gli atenei perugini.