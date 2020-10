Caso Suarez, Agnelli scrive ai soci: "Juve completamente estranea ai fatti"

"La Juve è completamente estranea alla vicenda delle esame di Suarez": Il presidente Andrea Agnelli, in vista dell'intervento all'assemblea dei soci,torna a parlare dell'inchiesta sull'esame con aiutino, all'Università per Stranieri, al bomber ex Barcellone che ha sostenuto la prova per accedere al passaporto italiano che vale oro sul mercato del calcio europee dove i "comunitari" non hanno limiti di ingaggio. La dimostrazione di tutto questo sta in una passaggio rimarcato, per iscritto ai soci: Juve estranea anche perchè aveva già comunicato al diretto interessato "la volontà di non tesserarlo".

Quindi per quale motivo, fa capire il presidente tra le righe, la società avrebbe dovuto sporcarsi le mani per facilitarne l'esame? In teoria, se i fatti sono andati così, nessuno. L'operazione di mercato - smentita da Agnelli - nella quale la cittadinanza italiana sarebbe stata cruciale per essere perfezionata, sta alla base dell'ipotesi di una prova facilitata per accelerare i tempi e concludere l'iter burocratico in tempo per i termini del calciomercato.

Ipotesi che, per gli inquirenti, trova riscontro nelle intercettazioni effettuate dalla Guardia di finanza nei giorni precedenti all'esame, sostenuto dal calciatore il 17 settembre in una manciata di minuti, rispetto alle due ore circa, solitamente necessarie. Una rapidità insolita che non era passata inosservata e che per la Procura derevirebbe dall'accordo a monte di un esame di fatto già deciso, come già deciso sarebbe stato il voto da assegnare a un candidato che, raccontano le intercettazioni "non spiccica una parola".