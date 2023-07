Inchiesta sanità, la Corte d'appello rivede le condanna di Duca e Pacchiarini

Due anni e 11 mesi per Emilio Duca e 1 anno e mezzo per Diamante Pacchiarini dopo il processo di appello per i fatti relativi all’inchiesta Concorsopoli.

Nella sua requisitoria il sostituto procuratore generale Claudio Cicchella aveva chiesto la conferma delle pene inflitte in primo grado. Duca era stato condannato a 3 anni per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione a diverse procedure di selezione dell’ospedale e peculato. Per Pacchiarini, ex direttore sanitario, la pena era stata di due anni e otto mesi e la sentenza aveva riconosciuto, oltre a quelli di falso e abuso d’ufficio, il reato di associazione per delinquere. I giudici di appello lo hanno assolto dal reato associativo e per un episodio contestato di falso.

Emilio Duca è difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli, Diamante Pacchiarini dall’avvocato Maria Mezzasoma. I legali hanno già annunciato ricorso per Cassazione una volta lette le motivazioni dei giudici di appello.