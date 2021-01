Incendio nello scantinato, paura in via Angeloni per il fumo nelle scale condominiali

Una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta in via Breve, una traversa di via Mario Angeloni, per l'incendio di uno scantinato.

Il fumo sviluppatosi nelli vani interrati si è propagato lungo le scale del palazzo, creando un po' di panico.

Non ci sono stati danni di rilievo, a parte un tratto dell'impianto elettrico e danni da fumo sulle scale condominiali.

Sul posto sono state inviate in supporto anche la squadra di Cavour e l'autoscala. Presenti anche le forze dell'ordine.