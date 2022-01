Incendio in via Settevalli, brucia un capannone: vigili del fuoco in azione

Incendio in via Settevalli nella tarda serata di lunedì 31 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme sono divampate in un capannone e si sono propagate alla vegetazione circostante. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia.

Le squadre dei vigili del fuoco di Perugia stanno lavorando per arginare l'incendio ed evitare che si propaghi nella zona limitrofa. L'allarme è scattato alle 21.43 e l'incendio è divampato vicino a un noto ristorante della zona.

Notizia in aggiornamento