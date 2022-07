Gli incendi riprendono forza, boschi in fiamme: i vigili del fuoco lottano ancora per arginare i roghi

Gli incendi nel comune di Preci riprendono forza. I vigili del fuoco lottano con le fiamme. Per l’incendio di Abeto la squadra di Norcia è rimasta tutta la notte per proteggere le case. Per l’incendio di Saccovescio è rimasta la squadra di Gaifana.

Necessari anche i mezzi aerei per arginare i roghi. A Casali di Montebufo-Abeto, dopo il fuoco è ancora attivo, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero regionale.

A Saccovescio, dove un secondo incendio è ancora attivo, è operativo anche un Canadair.