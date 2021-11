A fuoco una bombola di acetilene nell'azienda: delicato intervento dei vigili del fuoco

Fuoco in un'azienda e vigili del fuoco in azione nella zona industriale di Tavernelle (Panicale), via Edison. A incendiarsi nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 11 novembre) una bombola di acetilene, con la squadra di Perugia sul posto per il delicato intervento (ancora in corso alle ore 18).

Nessuna persona coinvolta, la situazione è sotto controllo con la bombola che emette ancora fiamma ma è stata raffreddata e portata all’esterno in zona sicura.