Mobili e documenti avvolti dalla fiamme, incendio devasta un ufficio a Città di Castello

La squadra dei Vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta per un incendio in un ufficio in città.

Le fiamme hanno avvolto parte del mobilio, documenti e altro materiale di uno dei locali adibiti ad ufficio.

L'intervento tempestivo ha fatto sì che l'incendio non si propagasse agli altri vani che sono stati solo anneriti dal fumo.

Dopo le verifiche sono stati esclusi problemi statici per l'appartamento e l'edificio nel suo complesso.