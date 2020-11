Incendio a Torgiano, silos in fiamme: vigili del fuoco in azione

Incendio nella notte tra l'11 e il 12 novembre a Torgiano. Intorno alle 4, per cause ancora in fase di accertamento, si è scatenato un rogo in un silos di un'azienda di Miralduolo.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Perugia. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio.