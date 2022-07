Tetto in fiamme a Passignano sul Trasimeno. L'allarme è scattato nella mattinata di venerdì 15 luglio e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Perugia. L'incendio ha danneggiato circa 50 metri quadrati di tetto in legno. I caschi rossi sono stati costretti a tagliare e raffreddare le tavole per evitare che le fiamme si propagassero. Fortunatamente non si registrano feriti.