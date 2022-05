Tetto in fiamme. Allarme all'alba di domenica 29 maggio a Perugia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 del mattino in zona Ponte Felcino per domare le fiamme divampate sul tetto di una villetta. I caschi rossi sono riusciti a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la struttura.

