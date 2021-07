Incendio a Spoleto, campo di grano ridotto in cenere: vigili del fuoco in azione

Intervento a San Martino in Trignano, sul posto tre squadre

Campo di grano ridotto in cenere. L'incendio è divampato nel pomeriggio di lunedì 12 luglio a San Martino in Trignano, frazione di Spoleto. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco - una da Spoleto, una da Perugia e una da Foligno, con moduli e autobotte - per arginare le fiamme.