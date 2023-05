Incendio nella notte, casa in fiamme

Incendio nella serata di martedì 2 maggio. Le fiamme - per cause ancora in fase di accertamento - sono divampate in un appartamento nel centro storico di Spoleto. L'allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto, i carabinieri e la polizia locale. I caschi rossi sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza la casa. Fortunatamente non si registrano feriti.